تفاصيل دور الفنان محمد عبدالرحمن في مسلسل «كشف مستعجل».. «دكتور سهام»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ«توتا»، عن تفاصيل دوره في مسلسل كشف مستعجل، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، على منصة «واتش ات».

وقال محمد عبدالرحمن لـ«الوطن»، أجسد من خلال المسلسل دور دكتور نفسي، يدعى سهام، يواجه الكثير من المشكلات، حتى تكشف في عيادته حالة كشف مستعجل، تقلب حياته رأسا على عقب.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

في إطار لايت كوميدي، تدور أحداث مسلسل كشف مستعجل، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، ومواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

أبطال مسلسل كشف مستعجل

جدير بالذكر أن مسلسل كشف مستعجل بطولة محمد عبدالرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير ‏‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج k ‎‎media‏ كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏