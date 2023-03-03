إقبال كبير من أهالي الواحات البحرية على قافلة الأزهر الطبية خلال يومين

بدأت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، عملها صباح أمس الخميس، بتقديم خدماتها الطبية المتكاملة لأهالي المدينة بإجراء عدد من الجراحات العاجلة والحرجة لهم، بناء على قوائم العمليات المجهزة مسبقا والمستمدة من قوائم الانتظار بوزارة الصحة، مع تقديم خدمات المتابعة الطبية ما بعد الجراحة لجميع الحالات حتى الاطمئنان على استقرارها وسلامتها، كما استمر عرض الحالات التي ستخضع للعمليات الجراحية في اليوم التالي حتى ساعات متأخرة مساء، على مدار اليومين.

القوافل الطبية بالأزهر

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، إن القافلة قد باشرت فور وصولها، مساء الأربعاء الماضي، العمل على التجهيز والإعداد لإجراء الجراحات المدرجة بقوائم العمليات، والاطمئنان على توافر كل الإمكانات التي ستسهل من مهمة القافلة، مضيفا أن الأزهر الشريف دائما ما يحرص على تقديم خدماته الطبية المجانية والمتكاملة لأهالي المحافظات والمدن النائية باحترافية عالية، إسهاما من الأزهر التخفيف من قوائم الانتظار لأهالي هذه المحافظات، إضافة لإجراء ما تستلزمه تلك الجراحات من كشوفات طبية وتحاليل وأشعات وغيرها من إجراءات طبية مختلفة، وصولا إلى متابعة الحالات ما بعد الجراحة والاطمئنان على نجاح الجراحات وسلامة جميع الحالات.

56 عملية جراحية لاستئصال اللوزتين واللحمية

ومن جانبه، أوضح أحمد داود المسؤول الإداري لقافلة الأزهر الطبية، أن القافلة الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية قد تمكنت في يوميها الأول والثاني من إجراء 56 عملية جراحية لاستئصال اللوزتين واللحمية، وإجراء 17 جراحة عامة، إضافة إلى إجراء 8 عمليات جراحية لاستئصال المرارة بالمنظار لأهالي المدينة، مضيفا أن هذه القافلة هي قافلة أولية مهمتها عمل الجراحات الحرجة والعاجلة لأهالي الواحات البحرية، وأنه سيتم غدا السبت، إطلاق القافلة الطبية الثانية لمدينة الواحات لإجراء الكشوفات وعمل التحاليل والأشعات في مختلف التخصصات الطبية لأهالي المدينة طوال الأسبوع القادم.

وكانت قافلة الأزهر الطبية الأولية الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية، قد وصلت إلى مدينة الواحات البحرية مساء الأربعاء الماضي، بمشاركة نخبة من أساتذة أقسام الجراحة بكليات الطب بجامعة الأزهر، وسط حفاوة كبيرة من الأهالي، الذين عبروا عن شكرهم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على حرصه على تسيير تلك القوافل للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى بالمدن والمحافظات النائية.

إجراء الفحوصات والعمليات مجانًا

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.