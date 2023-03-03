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انتشال جثة شاب طافية على سطح مياه نهر النيل في بولاق أبوالعلا

كتب:

خالد فهمي _ منتصر سليمان
10:13 م | الجمعة 03 مارس 2023
انتشال جثة غريق.. تعبيرية

انتشال جثة غريق.. تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من انتشال جثة شاب عثر عليها طافية على سطح مياه نهر النيل بمنطقة بولاق أبوالعلا، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في مياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبوالعلا، بلاغا بالعثور على جثة طافية على سطح مياه نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال جرى التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 45 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والعثور على متعلقاته الشخصية، دون وجود إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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