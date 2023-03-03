 العثور على جثة «خمسيني» داخل شقته في منطقة المنيل

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثورعلى جثة «خمسيني» داخل شقته في المنيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة رجل داخل شقته

تلقى مأمور قسم شرطة مصرالقديمة بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته، بجوار سينما فاتن حمامة بمنطقة المنيل، بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة خمسيني يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وعثر كذلك على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.