«زراعة الشرقية»: انطلاق موسم حصاد بنجر السكر.. وسعر توريد الطن ألف جنيه

أعلن المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، انطلاق موسم حصاد بنجر السكر للعروة الأولى «المبكرة» من المحصول بالمحافظة، لافتا إلى زراعة 90 ألفا و264 فدانا من بنجر السكر، فيما حددت الدولة ألف جنيه سعر توريد الطن، وبدأت شركة النوران لتصنيع السكر في استقبال المحصول.

وأضاف «نصير» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم انطلاق موسم حصاد بنجر السكر للعروة المبكرة من المحصول، والذي يعد محصولا استراتيجيا هاما تعتمد عليه الدولة في تصنيع السكر الأبيض، موضحا أن زراعة البنجر تقلل الواردات من السكر وتعزز الإنتاج المحلي.

شركة النور لتصنيع السكر تستقبل المحصول

وأشار «نصير» إلى فتح شركة النور لتصنيع السكر، أبوابها أمام الموردين من المزارعين لمحصول بنجر السكر، لافتا إلى أن سعر التوريد للطن ألف جنيه، حسب السعر التعاقدي مع وزارة الزراعة، مؤكدا أن الشرقية تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج البنجر.

إخلاء الأراضي الزراعية لزراعة محاصيل الصيف

في سياق متصل، أشار مدير الزراعة بالشرقية أن المحافظة تستعد خلال أيام قليلة لحصاد محصول القمح والذي تعدت مساحة المنزرع منه نحو 380 ألف فدان، فضلا عن الاستعداد لزراعة المحاصيل الصيفية بعد إخلاء الحقول من المحاصيل الشتوية.