بيطري الشرقية: الفراخ البرازيلي مذبوحة على الطريقة الإسلامية وآمنة صحيا

قال الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، إن الدواجن البرازيلية المطروحة في السوق المصرية آمنة صحيا ومذبوحة على الطريقة الإسلامية، وكاملة القيمة الغذائية، وتم تجميدها عند -18° درجة مئوية، ويتم مراقبتها والكشف عليها دوريا في الأماكن المخصصة لبيعها في السوق المصرية والمنافذ الاستهلاكية الخاضعة للدولة والتأكد من تخزينها بطريقة سليمة.

مزايا الدواجن البرازيلي المطروحة في الأسواق:

تستعرض «الوطن»، مزايا الدواجن البرازيلي المطروحة في السوق المصرية والمنافذ الاستهلاكية المخفضة الخاضعة للدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير احتياجاتهم من البروتين الحيواني، التي تبدأ أسعارها بنحو 65 جنيها والزيادة في السعر حسب الوزن.

طرح الدواجن البرازيلي بأسعار مخفضة

وأوضح الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري في الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن» مزايا عديدة للدواجن البرازيلي التي طرحتها الدولة في المنافذ الاستهلاكية والشوادر ومعارض أهلا رمضان ببعض المحافظات، مشيرًا إلى أنها آمنة صحيا وصالحة للاستخدام الآدمي ومذبوحة على الطريقة الإسلامية.

الدواجن البرازيلي مذبوحة على الطريقة الإسلامية

وأوضح الدكتور إبراهيم متولي، أنه يتم استيرادها عن طريق لجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فيما يتم الموافقة على دخول الشحنات إلى السوق المحلي، طبقا للمواصفات القياسية والمواصفات العالمية تحت إشراف طبي كامل، ويتم ذبح الدواجن على الشريعة الإسلامية بمجازر البرازيل، ويتم مراجعة المجازر التي يذبح فيها الدواجن، في دول المنشأ عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شريطة أن تكون صالحة للذبح، وأن يتم داخلها الذبح على الطريقة الإسلامية، وتعامل الدواجن بطريقة جيدة مناسبة للسلامة والصحة العامة، بعد ذبحها على الطريقة الإسلامية، ثم تدخل عملية الترييش وتطهيرها، يتم تجميدها عند -18°مئوية.

وذكر«متولي»، أنه يتم نقل الشحنات من الدواجن البرازيلي عن طريق المراكب إلى مصر، وعند وصولها إلى المواني وفور استلامها يتم الكشف الطبي عليها، ويتم مراجعة تواريخ الصلاحية، إذ أنها صالحة لمدة 9 أشهر من تاريخ الإنتاج.

ولفت«متولي» إلى أنه يتم سحب عينات عن طريق المعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية وتحليل العينات، ثم مطابقتها بالمواصفات القياسية والأخرى العالمية والمواصفات التي تم الشراء بناء عليها، ومراجعة العلامات الصحية لها، وبالتالي التأكيد على أن هذه الدواجن صالحة للاستخدام الأدمي وذات جودة عالية.

وأكد أن الرقابة تواصل حملاتها عليها بعد طرحها في منافذ البيع الخاصة والمنافذ الاستهلاكية المخفضة الخاضعة لها، فضلا عن المرور عليها دوريا في كافة محافظات الجمهورية من قبل المختصين، للتأكد من تخزينها بطرق سليمة والتأكد من تواريخ الصلاحية ومراجعتها.

قواعد السلامة لاستخدام وطهي الدواجن البرازيلي:

قالت الدكتورة شهيرة حنفي محمود رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدولة حاولت سد الفجوة الغذائية باستيراد الدواجن البرازيلي، ما يعود بالنفع على المستهلك إذ يتم طرحها بأسعار مخفضة مقارنة بالمنتج المحلي، وبنفس القيمة الغذائية التي يمتلكها المنتج المحلي ومميزة لعدد كبير من ربات المنازل إذ يفضلنها لسهولتها كما أنها آمنة وصحية، لافتة إلى أهمية اتباع بعض الإرشادات عن استخدامها.

طرق استخدام الدواجن البرازيلي

وأوضحت رئيس معهد البحوث أنه من الضروري استخدام هذه الدواجن للطهي بطريقة سليمة، إذ نصحت تسييحها «فك الثلج» بطريقة تدريجية عند 4° مئوية، للحفاظ على الأحماض الأمينية والعصارة التي تمثل قيمتها الغذائية، بوضعها على رف الثلاجة قبل الطهي أكثر من ساعتين لتنتهي من التجمد تلقائيا، فضلا عن ضرورة تخزينها في الفريزر عند شرائها مباشرة ومراعاة توقيت انتهاء فترة الصلاحية، هذا ضمن القواعد السليمة والصحية لاستخدامها والحفاظ على الصحة العامة.