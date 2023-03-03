استشاري تغذية لمتسابقي كابيتانو مصر: «لاعب الكرة لازم يبقى مرن ومتوازن»

شارك نور خطاب استشاري التغذية الرياضية، في الحلقة الـ 22 من برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووجه «خطاب» نصائحه الغذائية للشباب للمشاركين في كابيتانو مصر قائلا: «لاعب الكرة لا بد أن يحرص على المرونة في جسمه ليتمكن من ممارسة اللعبة والتحرك بشكل سريع وبسيط والحفاظ على توازنه ليتمكن من الجري، وقوة التحمل ليتمكن من لعب ماتش كامل في أجواء مختلفة».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.