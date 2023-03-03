سهير عبد القادر لقناة الحياة: لقبوني بالمرأة الحديدية.. وأمي ربتني بصرامة

قالت سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إنها كانت زعيمة في المدرسة، وتحب العمل مع مجموعة، وزوجها لم يرفض عملها، متابعة: «كان دائما يشجعني».

أمي ربتني بمنتهى الصرامة

وأضافت سهير عبد القادر، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «زوجي طلب مني الذهاب إلى مهرجان الطفل رغم وجوده بالمستشفى كما أنهم يلقبونني بالمرأة الحديدية وأمي ربتني بمنتهى الصرامة».

ولفتت إلى أن مهرجان الطفل جرى إلغاؤه منذ 8 سنوات، ورجوعه يفيد أطفالنا، موضحة أن مصر الوحيدة التي كانت تنظم مهرجانا للطفل في الشرق الأوسط، متابعة: «ملتقى أولادنا جرى تأسيسه من خلال علاقاتي في مهرجان الطفل».

برنامج بالخط العريض

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 8 مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.