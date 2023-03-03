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سهير عبد القادر لقناة الحياة: لقبوني بالمرأة الحديدية.. وأمي ربتني بصرامة

كتب:

محمد عزالدين
11:00 م | الجمعة 03 مارس 2023
سهير عبد القادر

سهير عبد القادر

قالت سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إنها كانت زعيمة في المدرسة، وتحب العمل مع مجموعة، وزوجها لم يرفض عملها، متابعة: «كان دائما يشجعني».

أمي ربتني بمنتهى الصرامة

وأضافت سهير عبد القادر، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «زوجي طلب مني الذهاب إلى مهرجان الطفل رغم وجوده بالمستشفى كما أنهم يلقبونني بالمرأة الحديدية وأمي ربتني بمنتهى الصرامة».

ولفتت إلى أن مهرجان الطفل جرى إلغاؤه منذ 8 سنوات، ورجوعه يفيد أطفالنا، موضحة أن مصر الوحيدة التي كانت تنظم مهرجانا للطفل في الشرق الأوسط، متابعة: «ملتقى أولادنا جرى تأسيسه من خلال علاقاتي في مهرجان الطفل».

برنامج بالخط العريض

يذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على قناة الحياة، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 8 مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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