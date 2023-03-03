رئيس «المحطات النووية» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: الأزمة الأوكرانية لم تؤثر على المشروع النووي المصري

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر بالسلب على المشروع النووي المصري، بالعكس كان هناك إصرار من الشركات المتعاونة في التنفيذ على تحقيق معدلات الإنجاز، وفقا لما كان مخطط له، ولم يتأثر المشروع على الإطلاق.

الصبة الخرسانية للمشروع النووي

وأوضح «الوكيل» خلال حواره في برنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة «الحياة»، أن مرحلة الصبة الخرسانية للوحدة الأولى من المشروع النووي تمت قبل موعدها المقرر، وللوحدة الثانية كانت قبل موعدها بشهرين، ويجري التجهيز للوحدتين الثالثة والرابعة، بما يؤكد أن الإنجاز في التنفيذ يحدث بشكل غير مسبوق، وهناك جهد كبير مبذول من الشركة الأجنبية والهيئة المصرية لتحقيق حلم المصريين.

احتمالات التصنيع النووي

وأشار الدكتور أمجد الوكيل، إلى أن الهيئة تدرس كل احتمالات التصنيع النووي وتفتح الباب أمام الجانب الروسي للتعاون، ويجري حاليا الاهتمام بتصنيع الوقود النووي، لافتا إلى أن مصر دولة تتميز بالشفافية في التعامل النووي ومتاحة للعمل مع جميع الدول لتحقيق الإنجاز في الحصول على طاقة نووية سلمية.