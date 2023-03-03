«آثار الإسكندرية» تستعد لتطوير محيط 12 موقعا أثريا شهيرا 

أكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أنه جرى المناقشة مع المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، لبحث سبل تطوير محيط المواقع الأثرية الواقعة بالنطاق الجغرافي لحي الجمرك، حيث يعد الحي أكثر أحياء الإسكندرية في عدد المباني الأثرية بنطاق الحي التي تزيد عن اثني عشر موقع أثري.

أشهر الأماكن الأثرية في الإسكندرية

وأضاف «متولي» في تصريحات صحفية على هامش زيارته لديوان عام حي الجمرك، أن الحي يضم أشهر الأماكن الأثرية في الإسكندرية منها «قلعة قايتباى ومسجد الإمام البوصيري بميدان المساجد ومنطقة كوم الناضورة بشارع بحري بك باللبان ومسجد إبراهيم تربانة بشارع فرنسا ومسجد الشوربجي، ووكالة الشوربجي بشارع محمود فهمي النقراشي».

وتابع أن من بين المناطق هي «حمام علي بك المصري بشارع إساكل الغلال ومنطقة اساكل الغلال وصهريج بن بطوطة الأثري بشارع الكوبري القديم وصهريج الباب الأخضر بشارع الكوبري القديم ومحكمة سراي الحقانية بميدان المنشية ومسجد أبو علي بحارة البلقطرية وهو من أقدم مساجد الإسكندرية وذلك بخلاف عشرات المباني التراثية».

حي الجمرك أكثر الأحياء احتواء للأماكن الأثرية في الإسكندرية

وقدم مدير عام آثار الإسكندرية التهنئة بمناسبة تولي المهندسة نهي خليفة رئاسة حي الجمرك متمنيا لها النجاح والتوفيق في خدمة أهالي الحي بشكل عام ومحيط المواقع الأثرية بشكل خاص الذي يعد أكبر الأحياء احتواء للآثار.