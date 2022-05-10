«الأرصاد»: لا مانع من ارتداء الملابس الصيفية نهارا وليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفارق بين درجات الحرارة العظمى نهارًا والصغرى ليلًا كان كبيرًا الفترة الماضية، وكانت الأجواء ليلًا باردة ومائلة للبرودة، ولكن بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات الليل في الأسبوع الماضي، إذ كان يتمّ تسجيل درجات حرارة بين الـ16 والـ17 درجة، ولكن خلال هذه الأيام وفي الليلة الماضية وصلت درجات حرارة لـ21 درجة مئوية ليلا.

ارتفاع طفيف بالأيام المقبلة في درجات الحرارة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنَّ درجات الحرارة الصغرى ستشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة، ولذلك لا توجد أي مشكلات من تخفيف الملابس خلال فترات النهار والليل، مع مراعاة ألا تكون الملابس صيفية بشكل كامل لكبار السن والأطفال ليلا حتى لا يصابوا بنزلات البرد، وذلك إلى أن تستقر درجات الحرارة تماما خلال فترات الليل.

تكون الشبورة المائية في فصلي الربيع والصيف

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ فصل الربيع والصيف يشهدان تكوّنا للشبورة المائية وتصبح خفيفة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ولكنها لا تكون شبورة كثيفة تسبب إغلاق الطرق كما هو الحال بفصل الشتاء ولا تؤثر على حركة المرور، وتتكوّن خصوصًا على الطرق الزراعية والأماكن القريبة من المسطحات المائية وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أنَّ نشاط الرياح اليوم يكون معظمه قادم من على البحر المتوسط وشمال شبه الجزيرة العربية، إذ سيساعد على الشعور بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترات المساء.