«البط» أشهر أكلات شهر رمضان في المطبخ الدمياطي.. وجبة تجمع العائلة

تتميز دمياط بعادات وتقاليد في الطعام اعتاد عليها الأهالي منذ 100 عام حتى أصبحت جزءًا من الفلكلور الشعبي، وخاصة في شهر رمضان الكريم، وحافظت عليها الأجيال المتعاقبة، ومن أشهرها تقديم تناول «البط الدمياطي» الذي يعد وجبه أساسية تلتف حولها العائلة في أول أيام الشهر الكريم.

ماذا تعني أكلة البط بدمياط؟

أشهر أكلات رمضان إفطار وجبة البط وهي من عادات «الدمايطة»، ويستوي في ذلك لدى الفقراء والأغنياء في الريف والحضر.

تجهيزات الشهر الكريم

هانم محمد عبده الشهيرة بـ«أم عمار»، معلمة اللغة العربية بدمياط صاحبة الـ58 عامًا، تروي لـ«الوطن»: «أبدأ من قبل الشهر الكريم بتجهيزات رمضان مثل أكلات الكرنب والبانيه والبرجر والثوم المفصص والخضراوات، وغيرها ما يشتهر به المطبخ الدمياطى العامر بالوجبات الشهية».

أشهر الأكلات الرمضانية

وأضافت: «البط الدمياطي، والمحاشي الدمياطي بجميع أنواعها والمكرونة البشامل، وخلال شهر رمضان الكريم تتعدى الوجبات اليومية 100 وجبة، وفتحت مجالات العمل لعدد من السيدات لتجهيز الطبخ، وعدد آخر من الشباب للعمل ديليفري لتوصيل الطلبات داخل المحافظة».