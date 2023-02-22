إقبال كثيف على معارض «أهلا رمضان» في دمياط.. الأرز بـ15 جنيهًا

شهدت معارض «أهلا رمضان» في محافظة دمياط، إقبالا كثيفًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، في المنافذ التي يجري توفيرها بالتعاون بين الغرفة التجارية بدمياط، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وتأتي المعارض في إطار التسهيل على المواطنين في الحصول على المنتجات المتنوعة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، إذ تضم المعارض سلعًا غذائية واستهلاكية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والمنظفات.

ضخ 10 أطنان أرز يوميا للمعرض

وأكد وليد الشناوي المدير التنفيذي بالغرفة التجارية بدمياط والمسؤول عن المعارض داخل المحافظة، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تضخ 10 أطنان أرز يوميا للمعرض ويشارك حوالى 30 عارضا من التجار من أبناء المحافظة، حيث يقدم كافة السلع الغذائية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وتنافس الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار «الشناوي»، إلى أن سعر الأرز يبدأ من 15 جنيها للحبة الصغيرة، ويصل حتى 18 جنيها، لافتًا إلى أنه يوجد 6 معارض داخل المحافظة، وجار التحضير في عدة أماكن أخرى لتصل إلى جميع المواطنين.