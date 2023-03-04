مصرع شقيقين وإصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين بالإسماعيلية

لقي شقيقان في العشرينات من العمر مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في حادثين مروريين مساء أمس الجمعة على الطريق الصحراوي بمدخل مدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شقيقين على طريق الدواويس جراء تصادم سيارة ملاكي مجهولة مع دراجة نارية، فيما انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

نقل الجثامين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارتي إسعاف الي مكان الحادث نقلت الجثامين الي مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفين هما محمد أنور اليماني وأحمد أنور اليماني، جراء إصابتهما بتهشم في الجمجمة، ونزيف داخلي في البطن والرأس.

إصابة 11 آخرين في حادث بطريق الدواويس

وأصيب 11 شخص آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص قرب منطقة مفارق خيري بوصلة الدواويس بمركز القصاصين نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية أن المصابين أصيبوا بكسور مختلفة، وجروح في الجسم فيما تم رفع حالة الطوارئ في المجمع، واستدعاء أطباء الجراحة والمخ والأعصاب والعظام للتعامل مع المصابين.