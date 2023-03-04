هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب «البحر الأيوني»

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، «البحر الأيوني»، وفقًا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي».

و«البحر الأيوني أحد أفرع البحر الأبيض المتوسط، ويتصل من شماله بـ«الأدرياتيكي».

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت «البحر الأيوني» وقعت على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأشار مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن مركز الهزة الأرضية وقعت على مسافة 150 كيلومترا جنوب غرب «باتراس» غرب اليونان، و62 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «جزيرة زاكينثوس» اليونانية.