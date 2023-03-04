حالة الطقس اليوم في المحافظات.. 3 ظواهر جوية مؤثرة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذا تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع تأثير 3 ظواهر جوية، وهي: نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وتكون الغيوم الجزئية، والشبورة المائية الكثيفة، التي تؤثر بشكل واضح على محافظات السواحل الشمالية، وتعمل على حجب الرؤية الأفقية.

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات أوضح بيان الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية إلى طقس معتدل الحرارة نهاراً دافئ ليلاً مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

وجاءت حالة الطقس اليوم في المحافظات التي تقع في السواحل الشمالية الشرقية والغربية وهي: «بورسعيد، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح»، غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس مع نشاط للرياح على مدار اليوم، وسجلت العظمى في جنوب سيناء 31 درجة مئوية وبلغت الصغرى 15 درجة، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 16 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية 5 فئات من الرياح المثيرة للأتربة والشبورة المائية، وهي كالتالي:

- سائقو المركبات إذ ناشدتهم بتوخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية.

- مرضى الجيوب الأنفية

- مرضى الحساسية

- مرضى الأمراض التنفسية

- مرضى حساسية العيون