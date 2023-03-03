حالة الطقس اليوم في المحافظات.. ظواهر جوية تبدأ خلال ساعات

أوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، كما تعرضت قبل قليل بعض محافظات السواحل الشمالية الغربية إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات، أشار الخبراء إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

الظواهر الجوية في حالة الطقس اليوم بالمحافظات

كما تشهد حالة الطقس اليوم في محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية، مع طقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بطقس اليوم في محافظات السواحل الشمالية الغربية، تشهد نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة سجلت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة والرياح في محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً مشمس، دافئ ليلاً.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 31 درجة، الصغرى 14 درجة، وارتفعت العظمى في جنوب الصعيد، إذ سجلت 35 درجة والصغرى 17 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي: «بورسعيد، السويس» نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، إذ بلغت أعلى سرعتها وهى 36 كيلومترًا في الساعة مع طقس مشمس وتكون الشبورة المائية.