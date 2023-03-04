إجمالي وفيات كورونا في كوريا الجنوبية يتخطى 34 ألفا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 11 ألف و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 مليون و555 ألف و102 حالة.

وقال وكالة «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 6 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا لتتجاوز الحصيلة عتبة 34 ألف وتسجل 34 ألف و20 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس الجمعة، قررت سلطات الحجر الصحي بكوريا الجنوبية، بدء مناقشات بشأن خفض مستوى أزمة فيروس كورونا ورفع باقي القيود وسط استقرار الوضع، فيما تخطط السلطات مناقشة الخفض في أبريل أو مايو المقبلين.