كوريا الجنوبية تسجل 10 آلاف و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 10 آلاف و817 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 30 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع الوفيات بكوريا الجنوبية إلى 33 ألف و977 حالة وفاة

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 مليونا و513 ألفا و721 حالة، مضيفة أن البلاد سجلت 16 وفاة.

وأشارت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و977 حالة وفاة.

وفي الولايات المتحدة، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في «مجلس الأمن القومي» بالبيت الأبيض جون كيربي، إن «واشنطن» لم تتوصل بعد إلى إجماع حول أصل فيروس كورونا، وتنتظر التعاون من الجانب الصيني بهذا الشأن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.