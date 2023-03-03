كوريا الجنوبية تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 10 آلاف و408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 30 مليون و543 ألف و981 حالة.

11 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية، 11 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألف و14 حالة وفاة.

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «واشنطن» لم تتمكن من تحديد أصل فيروس كورونا، مضيفا في تصريحات، إن نظرية التسرب من المختبر غير نهائية وإن كانت معقولة للغاية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.