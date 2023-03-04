فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالغردقة اليوم

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، فصل التيار الكهربائي اليوم السبت عن منطقة الزهور شمال مدينة الغردقة، لمدة خمسة ساعات متواصلة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية مساء.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وقال أحد مسؤولي شركة كهرباء الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وموعد عودة التيار الكهربائي عادة يكون بعد الانتهاء منها.

توزيع أحمال الكهرباء

وفسرت شركة كهرباء الغردقة بأنه يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة بالغردقة بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، لإعادة توزيع الأحمال والصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، طبقا للخطة الموضوعة.

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

وفي سياق منفصل، شهدت الغردقة قبل ساعات واقعة إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة بحوزة راكبة أوكرانية قبل مغادرتها إلى مولدوفا، وتبين داخل حقائب الراكبة وجود 180 شريط بإجمالي 1800 قرص من مواد مخدرة بين طيات الملابس.