كيف تصبح المواني المصرية نافذة للدول الأفريقية؟.. وزارة النقل تُجيب

تعمل الدولة حالياً على تطوير المواني المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات، وذلك بتطوير المواني القائمة بالفعل أو إضافة موانٍ جديدة، ويجري حالياً تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة وزارة النقل لتطوير المواني .

تنفيذ طريق «القاهرة - كيب تاون»

آليات متعددة تعمل عليها وزارة النقل لجعل المواني المصرية نافذة لكل الدول العربية والأفريقية، أوضحتها في تقرير لها، أولها ربط المواني بوسائل مواصلات مختلفة لهذه الدول، وهو ما يحدث حالياً في تنفيذ طريق «القاهرة - كيب تاون» الذي يصل إلى الإسكندرية، فضلاً عن ربط الدول الأفريقية من خلال الممر الملاحي في بحيرة فكتوريا للبحر المتوسط وذلك عبر ميناء الإسكندرية.

خطة لربط مصر على البحر الأحمر بكل مواني شرق إفريقيا

أيضاً من ضمن الآليات التي تعمل عليها وزارة النقل، شحن تجارة الخليج العربي خاصة الأردن عبر الطرق البرية العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً، كما أوضح التقرير وجود خطة عملاقة لربط مصر على البحر الأحمر خاصة مواني الأدبية والسخنة وسفاجا وبرنيس بكل مواني شرق إفريقيا.

أكد التقرير أن وزارة النقل تعمل حالياً على تعظيم قدرات شركة القاهرة للعبارات والشركة الوطنية للملاحة من خلال إضافة عدد من المراكب الجديدة لنقل تجارة الأشقاء الأفارقة إلى شرق إفريقيا لخدمة القارة الأفريقية.