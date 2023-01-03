وزارة النقل تكشف عن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث بالمترو «فيديو»

نشرت وزارة النقل والمواصلات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يوضح مدى تقدم أعمال التنفيذ في المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

ويتمثل تنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، في تقدم العمل من محطة العتبة، والكيت كات، وإمبابة، وجامعة القاهرة، بتكلفة تصل إلى 940 مليون يورو، بالإضافة إلى 9.527 مليار جنيه.

كما يبلــغ طـول المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى 17.7 كيلو متر، بعدد محطات يصل إلى 15 محطة، وستنفذ هذه المرحلة على 3 مراحل، هي:

1- المرحلة A3: بطول 4 كيلو مترات، وتشتمل على 4 محطات نفقية.

2- المرحلة 3B: بطـول 6.6 كيلو متر، وتشتمـل علـى محطـة نفقيـة واحدة، و4 محطات علوية، ومحطة سطحية واحدة.

المرحلة 3C: بطـــول 7.1 كيلو متر وتشتمــل علي 3 محطات نفقيـة، ومحطة علوية واحدة، ومحطــة سطحية واحدة.