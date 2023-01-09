إصابة طفل عقره كلب في مركز مطاي بالمنيا

أصيب طالب في المرحلة الإبتدائية بعدما عقره كلب بأحد شوارع قرية مطاي البلد شمال محافظة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى العام في حالة سيئة.

كلب يعقر طفلا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي مطاي المركزي، تتضمن وصول الطفل «أحمد-ع»، 9 سنوات، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، إلى قسم الاستقبال مصابا بعقر كلب في العين اليمني.

نقل الطفل للمستشفى العام

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل مقيم بقرية مطاي البلد، وعقره كلب أثناء سيره في الشارع، وتم نقله إلي مستشفى المنيا العام ووضعه تحت الملاحظة لسوء حالته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

يشار إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، هاجم كلب مسعور عددا من الأهالي في قرية نزلة البرشا التابعة لمركز ملوي وتقع بشرق النيل بالظهير الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة 7 بينهم أطفال وسيدة وجري نقلهم حينذاك للمستشفي المركزي لتلقي العلاج، كما تم إخطار مديرية الطب البيطري للتخلص من الكلاب الضالة بالقرية.