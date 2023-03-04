مرور عام على انطلاق برنامج «مانشيت» بقناة «cbc».. والقرموطي: شعارنا احترام المسؤول والمواطن

احتفى الإعلامي جابر القرموطي، بمرور عام على برنامجه «مانشيت» على قناة «cbc»، موجهًا الشكر والتقدير والاحترام للقناة ولكل العاملين بها ولزملائه في البرنامج والقائمين على إعداده، موضحًا أنه أثناء تقديم الحلقات كان يتجول في العديد من المحافظات بفكر مختلف، ويزور النجوع والقرى والمُدن، لمحاولة أن يكون العلاقة بين المواطن وبين صاحب القرار أو المسؤول مستمرة، إذ وجد أنه من الواجب عليه أن يكون حلقة وصل إضافية فضلًا عن الحلقات العديدة التي تقوم بها الدولة في الاتصال المباشر بالمواطن.

القرموطي: العلاقة بين المسؤول وصاحب القرار مع المواطن

وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه البرنامج، حلقة أمس الجمعة، أنه شعر الفترة الأخيرة بمدى انعكاس ما كان يُعرض من تقارير في برنامجه على العلاقة بين المسؤول وصاحب القرار مع المواطن، «شعارنا الدائم هو احترام المسؤول والمواطن، لو فيه أي مشكلة ما بين الاثنين بنحاول نوصلها بطريقتنا بكل أدب واحترام لعل وعسى إن احنا بإذن الله نجد حلا لهذه الإشكالية»، موضحًا أنه يُحب مصطلح «صحفي شوارعي»، وهذا ليس أمرا خارجا أو جارحا، «أنا من الصحفيين اللي بتحب الشارع جدا والاحتكاك مع الناس وأركب الأتوبيس والمترو والميكروباص».

القرموطي: بنروح للمواطنين ولا نكل ولا نمل

وأوضح الإعلامي جابر القرموطي، أنه عندما يقوم بعمل تقرير تليفزيوني عن مهنة معينة في محافظة ما، يقوم بزيارة المواطنين العاملين في تلك المهنة بنفسه، بل يعمل معهم أثناء التقرير، «بحب أمد إيدي معاهم وأعمل شغل معاهم عشان أعيش التجربة اللي بيخوضوها، وقد إيه هي متعبة ومرهقة من أجل بدء التصنيع لحد ما المنتج النهائي يوصل لحضراتكم، ده عشقنا، وسيظل موجود طول ما فيه شاشة بنطلع عليها أننا نلتحم ونروح للمواطنين ولا نكل ولا نمل».