جابر القرموطي يستعرض مانشيت «الوطن»: مصر ضمن أقل 7 دول في أسعار البنزين

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، مانشيت عدد اليوم السبت من جريدة «الوطن»، بعنوان «جلوبال برايس: مصر سابع أرخص دولة في أسعار البنزين.. ومتوسط سعره عالميًا اقترب من 40 جنيها».

مصر ضمن الأرخص عالميًا

وقال «القرموطي» خلال حلقة برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «CBC»، إن سعر البنزين في مصر ضمن الأرخص عالميًا في ظل موجة التضخم التي يمر بها العالم وتراكم الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة للمحروقات والطاقة، وأيضًا هناك دعم لرغيف العيش وبعض السلع الخاصة بالمواطنين، مشددًا على أن الدولة ما زال لها اليد الطولى في دعم هذه السلع.

مصر من ضمن أرخص 7 دول على مستوى العالم في أسعار البنزين

ولفت «القرموطي» إلى أن مصر من ضمن أرخص 7 دول على مستوى العالم في أسعار البنزين، لافتًا إلى أن المركز الأول عالميًا فنزويلا وتليها ليبيا وإيران وأنجولا والجزائر والكويت ثم مصر، بحسب موقع «جلوبال مترو برايس»، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمحروقات إذ بلغ قرابة 30 مليار جنيه ضمن موازنة 2022-2023، في الوقت الذي يساوي فيه لتر البنزين 40 جنيها طبقًا للسعر العالمي، مشيرًا إلى أن الفارق بين السعر العالمي والسعر في مصر تتحمله الدولة.