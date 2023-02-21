الأرصاد الجوية توضح موعد نهاية شهر أمشير.. والظواهر الجوية المقبلة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ موعد نهاية شهر أمشير يكون 9 مارس المقبل، ويتبقى عليه 20 يوما، لافتة إلى أنّه يتميّز بالتقلبات والظواهر الجوية، ومنها الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والشبورة الصباحية، كما أنّ انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى أمر متوقّع، إذ إنّه من السمات الأساسية المميّزة لهذا الوقت من العام.

الظواهر الجوية لشهر أمشير

ولفتت هيئة الأرصار الجوية في بيان عنها، إلى استمرار هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جميع أنحاء الجمهورية، مع التقلبات الجوية الأخرى التي تتراوح بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة كما كشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية فى بيان رسمي، كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 22 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 23 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 24 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.