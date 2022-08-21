درجات الحرارة اليوم الأحد 21-8-2022 في مصر..ترتفع من 2 لـ4 درجات مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع بقيم تتراوح بين 2 لـ 4 درجة مئوية وذلك لاستمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم والتي تؤثر على الحالة العامة للطقس.

وأوضحت الأرصاد، أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21 أغسطس الجاري، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 26

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 36 - 25

المنصورة 36 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

السويس 36 - 24

العريش 34 - 24

رفح 34 - 23

رأس سدر 37 - 26

نخل 37 - 19

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 37- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 38 - 25

بني سويف 38 - 25

المنيا 39 - 25

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 42 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 36 - 28

رأس حدربة 35 - 27.