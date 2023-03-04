الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة.. والحرارة غدا تصل لـ36 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء مستمر حتى يوم 20 مارس، وفترات الليل ستعود الأجواء الشتوية مرة أخرى، ولكن اليوم نشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة عن الأمس، بعد انخفاض الأمس.

وأضافت منار غانم ارتفاع درجات الحرارة اليوم بشكل تدريجي ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية خلال فترات النهار، لأن مصادر الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية بدأت تعود مرة أخرى، فتؤدي لارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار خصوصا مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس التي تشعرنا أكثر بارتفاع درجات الحرارة.

الأجواء ستكون مائلة للحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل تكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء خلال فترات غياب آشعة الشمس وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وتكون الأجواء باردة على أغلب مناطق الجمهورية، والفارق بين درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل يتجاوز الـ13 والـ 14 درجة مئوية.

نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم شهدنا تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون الشبورة المائية كثيفة خصوصا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ومدن القناة، وتسبب رؤية منخفضة جدا بالمناطق الساحلية، مشيرة لوجود نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد بالسلوم ومطروح وسيدي براني، وتستمر هذه الأجواء حتى غدا أيضا، وسيكون هناك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث متوقع أن تكون درجات الحرارة 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وفي المناطق الجنوبية تصل لـ36 درجة مئوية على جنوب الصعيد.