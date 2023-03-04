الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين: شبورة وأتربة عالقة

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس اليوم، عن استمرار تأثير ظاهرتين جويتين، إذ تشهد السواحل الشمالية تكون الشبورة المائية الكثيفة، والتي يبدأ تأثيرها فجرًا، على أن تسيطر ظاهرة الأتربة العالقة في جنوب البلاد على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية بعض الفئات وهم: مرضى الجيوب الأنفية، مرضى الحساسية، ممن يعانون من الأمراض التنفسية، مرضى حساسية العيون، وذلك من نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على عدد من المحافظات.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض الوجه البحري والسواحل الشمالية إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية، إذ نصحت سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى السير ببطء على الطرق الرئيسية، إنارة مصابيح السيارة.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، على أن تنخفض على محافظات السواحل الشمالية وشمال الصعيد يوم الإثنين القادم 6 مارس، وسط تحذيرات للمواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة.