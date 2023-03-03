الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. تحذير لـ 9 محافظات

كشف بيان الأرصاد عن حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تؤثر الشبورة المائية والأتربة العالقة على شمال وجنوب البلاد وبلغ عددها 9 محافظات وهى «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج» وحذرت الأرصاد السائقين ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية من الأتربة من التقلبات الجوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشار البيان إلى تعرض الوجه البحري ومدن القناة إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية وطقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس غدا السبت

وجاء طقس غدا السبت في القاهرة الكبرى معتدل الحرارة نهاراً مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية وسجلت العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، تأثير الأتربة العالقة نهاراً وتكون الشبورة المائية الكثيفة وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة.

الظواهر الجوية في طقس غدا

وتشهد حالة الطقس غداً السبت في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهى «بورسعيد، السويس» تكون الشبورة المائية وطقس مشمس وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في محافظات الصعيد تشهد تكون الأتربة العالقة نهاراً وتكون الشبورة المائية في شمال الصعيد وطقس مشمس.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة، وفي جنوب الصعيد سجلت العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة