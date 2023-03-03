«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة غدا.. أتربة عالقة وشبورة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن درجات الحرارة غداً، وحالة الطقس، إذ يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

تفاصيل درجات الحرارة غداً وحالة الطقس

تستعرض السطور التالية، درجات الحرارة غداً، وحالة الطقس، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، استمراراً للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وأضافت الأرصاد، أن تفاصيل درجات الحرارة غداً، تشهد طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من أقصي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً، وأتربة عالقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا 4 مارس، ما يلي:

- القاهرة 29- 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 16

- بنها 29 - 15

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 28 - 14

- المنصورة 28 - 16

- الزقازيق 29 - 15

- شبين الكوم 29 - 16

- طنطا 28 - 15

- دمياط 24- 14

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 30 - 14

- السويس 29 - 15

- العريش 27 - 15

- رفح 26 - 16

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 08

- كاترين 23 - 06

- الطور 30 - 14

- طابا 29 - 16

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 27 - 15

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 11

- سيوة 30 - 13

- رأس غارب 31 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 32 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 29 - 15

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 33 - 14

- أسيوط 34 - 15

- سوهاج 35 - 14

- قنا 35 - 15

- الأقصر 36 - 16

- أسوان 36 - 17

- الوادي الجديد 37 - 11

- أبوسمبل 33 - 16