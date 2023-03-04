«الأرصاد»: ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمى بجنوب الصعيد 36 مئوية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية، وتصل في السواحل الشمالية لـ 29 درجة مئوية، بينما تصل في شمال الصعيد لـ 34 درجة مئوية، وتصل في جنوب سيناء 31 درجة، وتبلغ أعلى درجة حرارة في جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

كما حذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس والذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.