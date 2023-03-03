عاجل .. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بإعلان أوكرانيا حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، قيمتها نحو 400 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسي من الذخيرة.

ومن المتوقع أن تكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعًا رئيسيًا خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن التقارير عن هجوم تخريبي شنته القوات الأوكرانية في منطقة بريانسك الروسية استفزاز متعمد، وكتب ميخايلو بودولياك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «القصة حول وجود مجموعة تخريب أوكرانية في روسيا الاتحادية أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد».

وتابع: «روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير الهجوم على دولة أخرى، وتزايد الفقر بعد عام من الحرب».