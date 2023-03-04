وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات «حياة كريمة» في قوص ونقادة بقنا

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من مشروعات «حياة كريمة» بقريتي الجمالية وخزام بقوص، في إطار زيارته لمحافظة قنا.

وزير التنمية المحلية في قنا

وعقب افتتاح مشروعات «حياة كريمة» في قوص، سيتجه وزير التنمية المحلية إلى مركز نقادة لافتتاح الكورنيش بمدينة نقادة، ومحطة الصرف الصحي، كما يتفقد وزير التنمية المحلية المنطقة الحرفية بالترامسة.

معرض أهلا رمضان في قنا

ويستكمل جولته بتفقد معرض أهلًا رمضان بميدان الساعة وسط مدينة قنا، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، ضمن سلسلة معارض «أهلاً رمضان» التي تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما سيتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية بالمعنا، وذاك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.