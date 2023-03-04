‏ وزير التنمية المحلية يصل قنا لافتتاح مشروعات تنموية و«حياة كريمة»

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى محافظة قنا وكان في استقباله اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لافتتاح ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشروعات «حياة كريمة» ومعارض «أهلا رمضان»

ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا، الجولة بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز قوص، ومعارض «أهلا رمضان» بقنا، كما تتضمن جولة اللواء هشام آمنة، افتتاح وتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في قطاعات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم وكذا توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.