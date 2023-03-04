روجينا تدعم أشرف زكي بعد فوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية

حرصت الفنانة روجينا على دعم زوجها الفنان أشرف زكي بعد فوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية فى الانتخابات التي أقيمت يوم أمس الجمعة الموافق 3 مارس فى نادى النقابة بحضور عدد كبير من الفنانين.

روجيا تشر صور لدعم الفنانين لأشرف زكي

حيث شاركت الفنانة روجينا عدد من الصور الخاصة لدعمها هى وعدد من الفنانين للفنان أشرف زكي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة «الحمد والشكر لله شكرا ثقة الجمعية العمومية شكرا على كل الحب لأشرف امبارح».

روجينا تشكر كل من دعم أشرف زكي

وتابعت روجينا قائلة «كانت مظاهرة حب في أشرف زكى امبارح ربنا طبطب عليك وفرحك بحب زملائك.. عارفة إن دا بيحملك مسؤلية أكبر وجهد أكبر وعمل أكتر للأعضاء تجاه هذا الدعم والحب دامت الجمعية العمومية قوية دام مجلس نقابة قوي دام نقيب إنسان وقوي ربنا يوفقك دائما لصالح المهنة والزملاء».

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على التواجد يوم أمس فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية لدعم الفنان أشرف زكي منهم ريهام عبد الغفور وأحمد السقا وأمير كرارة وسوسن بدر وأحمد مجدي وغيرهم .