جابر القرموطي يشيد بجهود «حياة كريمة» في قرية المعصرة: تضاهي أجمل قرى العالم

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروعات تنموية وقومية في محافظة المنيا، إذ ذكر أنه قام هو وفريق إعداد برنامجه «مانشيت»، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي» بزيارة قرية المعصرة في المنيا، عقب زيارة الرئيس السيسي لها، «رغم أن المشوار شاق والذهاب والعودة استغرق 10 ساعات، لكن إحنا كنا رايحين نقول للقائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري (شكرا)، لازم أثمن اللي حصل في القرية ده تاني وثالث ورابع».

قرية المعصرة نموذج لمشروعات حياة كريمة

وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامجه «مانشيت»، أن قرية المعصرة نموذج لمشروعات حياة كريمة، «قرية المعصرة ممكن تتقدم حاليا لمسابقة كأجمل القرى على مستوى العالم، مش بنتكلم على مستوى مصر فقط ، لأ، على مستوى العالم، لازم نقارن اللي حصل للقرية خلال السنتين الأخيرتين ونقارنهم بالوضع قبل كده، بقى فيها كافة الخدمات التي تلبي احتياجات الناس، بقى فيها مركز ألبان على مستوى عالي للغاية، يعني فيه تقدم مذهل في القرية».

القرموطي: الانجازات في القرية شيء عظيم

وأوضح الإعلامي جابر القرموطي، أن تلك القرية بها مستشفى نموذجي وكذلك وحدة بيطرية وملعب كرة قدم ورياضات أخرى، وكذلك مدارس متطورة، «القرية دي نموذج متكامل لفكرة حياة كريمة اللي أول بوادرها كانت في يناير 2019، وبدأت بقوة في 2021 وانتهت المرحلة الأولى منها بتكلفة 800 مليار جنية لـ تريليون جنية، الحقيقة حاجة عظيمة جدا، بأشيد بهذه القرية، لو الدولة المصرية دخلت بهذه القرية منافسة مع قرى على مستوى العالم أنا متأكد أنها هتاخد رقم واحد، بكل صراحة وكل شفافية».