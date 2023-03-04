وفاة الممثل الأمريكي توم سايزمور بعد أسبوعين في الغيبوبة.. فصل أجهزة الإنعاش

غيب الموت الممثل الأمريكي توم سايزمور، المعروف بدوره في فيلم «Saving Private Ryan»، عن عمر يناهز الـ 61 عاما، بعد أسبوعين من تواجده في المستشفى في حالة حرجة بسبب إصابته بجلطة دماغية أدت إلى تمدد الأوعية الدموية، إذ ظل في حالة حرجة في غيبوبة ولم يستعد وعيه حتى جرى فصل أجهزة الإنعاش.

أكد تشارلز لاجو مدير أعمال الممثل الراحل توم سايزمور، في بيان صحفي: «بالغ الحزن والأسى يجب أن أعلن وفاة الممثل توماس إدوارد سايزمور البالغ من العمر 61 عامًا بسلام أثناء نومه في مستشفى سانت جوزيف في بوربانك»، متابعا: «كان شقيقه بول سايزمور، وابنيه التوأم جايدن وجاجر إلى جانبه»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل الحالة الصحية لـ توم سايزمور قبل رحيله

في 18 فبراير الماضي، سقط سايزمور في منزله في لوس أنجلوس، وجرى نقله إلى المستشفى بواسطة المسعفين، وقال الأطباء إنه يعاني من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ نتيجة لسكتة دماغية، ظل في حالة حرجة في غيبوبة تحت العناية المركزة، حتى أعلن مدير أعماله في 27 فبراير الماضي، أن الأطباء أبلغوا أسرة «سايزمور» أنه لا يوجد أمل آخر وأوصوا بقرار فصله عن الأجهزة.

وقال بول سايزمور في بيان: «حزين للغاية لفقدان أخي الكبير توم، لقد كان أكبر من الحياة، وأثر في حياتي أكثر من أي شخص أعرفه، كان موهوبًا ومحبًا وعطاء ويمكن أن يجعلك مستمتعًا إلى ما لا نهاية بفضل ذكائه وقدرته على سرد القصص، لقد أصابني الذهول لأنه رحل وسأفتقده دائمًا».