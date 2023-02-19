نجمات في هوليوود يرفضن «السوشيال ميديا».. أحدثهن آنا دي أمارس

أعلن عدد كبير من النجوم في العالم عن عدم حبهم لمنصات التواصل الاجتماعي، بالرغم من كونها وسيلة أساسية في التواصل بين النجم وجمهوره، بالإضافة إلى كونها منصة أساسية يستخدمها النجوم في الترويج لأعمالهم الفنية أو التجارية، وتعتبر الممثلة الكوبية آنا دي أمارس أحدث النجوم المنضمين لتلك القائمة.

قالت الممثلة المرشحة لجائزة أوسكار عن فيلم «Blonde»، إن وسائل التواصل الاجتماعي دمرت مفهوم الكيفية التي يجب أن ينظر بها إلى نجم سينمائي، موضحة: «في هذه المرحلة، لدي فقط إنستجرام، وبالكاد أستخدمه، ولكن إذا كان الأمر متروكًا لي فسأحذف إنستجرام، أفهم أنني لست مجرد ممثلة لدي علامات تجارية أخرى أعمل معها ولدي التزامات أخرى، لقد كان جيدًا لفيلم Blonde، وللأفلام التي أريد التحدث عنها»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

آنا دي أمارس: تحقيق التوازن على منصات التواصل الاجتماعي صعب للغاية

وأضافت:«إنه أمر صعب لأنك تشعر بالضغط لمشاركة بعض الأفكار الشخصية أو شيء ما عن حياتك الخاصة، لإبقاء الناس مهتمين بك، عليك أن تجد توازنًا بطريقة ما والذي أجده صعبًا للغاية».

بينما كشفت الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا جوميز أنها توقفت عن استخدام «إنستجرام» واستعانت بأحد المتخصصين لمتابعة حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي التي وصفتها بـ «السامة»، قائلة: «الشيء الوحيد الذي أملكه على هاتفي هو (تيك توك) لأنني أجده أقل عدائية».

وقالت جوميز في حوارها مع مجلة «فانتي فير»، إن بالرغم من وجود تعليقات إيجابية عديدة إلا أنها لا تستطيع تجاوز التعليقات السلبية وهو ما يسبب لها توتر بدرجة كبيرة.

سكارليت جوهانسون وساندرا بلوك ترفضان استخدام التواصل الاجتماعي

وتتسع قائمة النجمات اللاتي يرفضن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتمشل، سكارليت جوهانسون التي قالت إنها لا تمتلك حسابات على فيس بوك أو تويتر ترفض تماما مشاركة تفاصيل حياتها اليومية على الإنترنت.

أما النجمة ساندرا بلوك فقالت في حوار سابق، إنها ترفض استخدام منصات التواصل، «نحن لا نمثل حياتنا بصدق، لن ألتقط صورة ذاتية لا يمكنني محوها، أنا لا أنشر أو أفعل أيًا من تلك الأشياء».