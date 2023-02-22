تفاصيل وفاة الممثل الأمريكي يانسن بانتير.. صديق وجده على مقعد دون استجابة

حالة من الصدمة يعيشها جمهور وأصدقاء الممثل الأمريكي الشاب يانسن بانتير، بعد وفاته المفاجئة عن عمر يناهز الـ28 عاما، أمس الأول، في منزله بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنه ممثله الإعلامي كيسي كيتشن، موضحا أن سبب الوفاة غير معروف في الوقت الحالي بينما تتابع السلطات تحقيقاتها.

وكشف تقرير الشرطة الذي نشره موقع «TMZ»، أنّ أصدقاء يانسن بانتير هم الذين اكتشفوا وفاته، إذ كانوا قلقين عليه بعد غيابه عن اجتماع عمل بينهم، وهرع أحد الأصدقاء إلى شقته، فوجده «جالسًا على كرسي وغير مستجيب».

وقام صديق «بانتير» بطلب النجدة وفي تلك الأثناء حاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ولكنه لم يستحيب.

من هو يانسن بانتير

يانسن بانتير هو شقيق الممثلة الشهيرة هايدن بانتير، وعملا الشقيقين معا في عدد من الأعمال منها «Tiger Cruise» في عام 2004 والفيلم الكوميدي العائلي «Racing Stripes» في عام 2005، مع تطور حياته المهنية بدأ العمل كممثل صوتي في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام منها الأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة «Ice Age: The Meltdown».