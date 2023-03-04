حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بشرق وغرب أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتًا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

رصد التعديات وإزالة المخالفات

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، إلى إنه تم توجيه كافة رؤساء المراكز والأحياء بنشر فرق رصد ومتابعة بكافة القرى والمراكز والأحياء لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدي بكل حزم لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

تنفيذ حالات إزالة فورية

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بحي غرب أسيوط نفذت 5 حالات إزالة لمخالفات تمثلت في مخالفة لبناء أعمدة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بمنطقة الزواتين ومخالفة لأعمدة الدور العاشر العلوي بمنطقة المعلمين، ومخالفة في المهد لأعمدة الدور الأرضي بغرب البلد، حيث تم إزالة المخالفات بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة.