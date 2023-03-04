فتح باب التقديم لبرنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم شباب الباحثين والعلماء ومنهم الباحثات المتميزات في مختلف المجالات وخاصة العلمية، فضلاً عن دعم الموهوبين في مجال البحث العلمي.

مسابقة لوريال ويونسكو

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال - يونسكو للمرأة في العلوم، بالتعاون مع لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة أن منظمة اليونسكو تعمل على محو الصور النمطية من خلال زيادة وعي العالمات اللاتي تعتمدن على مسارات جديدة من خلال تعاون اليونسكو على مدار 25 عامًا مع مؤسسة لوريال، مشيراً إلي أنه تم تكريم مايقرب من 120 عالمة استثنائية من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن حصول خمس منهن على جائزة نوبل.

وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات أن برنامج لوريال - يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 يُكرّم ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن في مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)، وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)، موضحاً أنه سيتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10,000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراة في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

وتابعت وزارة التعليم العالي، أنه حال الرغبة في التقديم للبرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني المحدد لذلك وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

برنامج دعم المرأة

جدير بالذكر أن برنامج المواهب الشابة لوريال - يونسكو للمرأة في مصر يهدف منذ إطلاقه عام 2018، إلي تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم، حيث كرم البرنامج 15 باحثة مصرية من خلال برنامج المواهب الشابة بجمهورية مصر العربية.