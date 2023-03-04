أمريكا تندد بالحكم الصادر على الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي بالسجن

أدانت الولايات المتحدة الحكم الصادر ضد الناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي، الحائز على جائزة نوبل، و3 آخرين بالسجن من 7 إلى 10 سنوات فيما وصفته بأنه «محاولة لقمع الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيلاروسيا».

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر «تويتر» اليوم السبت، إلى إطلاق سراح بيالياتسكي وجميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا، مؤكدا أن مينسك تستحق مستقبلا ديمقراطيا.

وكانت محكمة في مينسك، قضت أمس، على الناشط أليس بيالياتسكي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2022، ويعدّ شخصية محورية في الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا، بالسجن عشر سنوات، حسبما أفادت منظمة «فياسنا» غير الحكومية التي أسسها.

وذكرت المنظمة، في بيان، «أنه حكم على المتعاونين مع بيالياتسكي، اللذين اعتُقلا معه في يوليو 2021، وهما فلانتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش، بالسجن تسع سنوات وسبع سنوات على التوالي»، مشيرة إلى أن المتهم الرابع دميتري سولوفييف، الذي حوكم غيابيا لوجوده في بولندا، حكم عليه بالسجن ثماني سنوات، فضلا عن تغريمهم جميعاً مبلغ 185 ألف روبل بيلاروسي (69 ألف يورو).