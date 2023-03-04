هل صدور حكم بضم العلاوات الخمس ينطبق على جميع أصحاب المعاشات؟

أثارت قضية تدبير الموارد المالية لتنفيذ حكم الإدارية العليا، والخاص بأصحاب المعاشات العديد من التساؤلات واللبس في فهم الغرض من الدعوى ومن سوف ينطبق عليهم هذا الحكم من أصحاب المعاشات.

دعوى تدبير الموارد المالية

قال عبد الغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات إن الدعوى المقامة في مجلس الدولة، هي دعوى لتدبير الموارد المالية لإلزام التأمينات الاجتماعية بالتضامن مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019 بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

احتساب 80% من العلاوات الخاصة

وأضاف مغاوري، أن الحكم يتضمن احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجور الأساسية لأصحاب المعاشات وقت خروجهم للمعاش، وذلك وفقا لهذا الحكم

وأوضح مغاوري لـ«الوطن» هذا الحكم لن يستفيد منه كل أصحاب المعاشات بل ينطبق علي العاملين في الدولة والقطاع العام والهيئات العامة وبعض الشركات الخاصة التي كانت تطبق العلاوات الخاصة أثناء وجود العاملين بها في الخدمة.

المستفيدون حتى يوليو 2019

وأشار إلى أن العلاوات التي تقررت حتي 2015 وكان آخر ميعاد لضم العلاوات فيها يوليو 2019 بمعنى أنه سوف يستفيد من هذا الحكم اصحاب المعاشات الذين خرجوا للمعاش حتي يوليو 2019.

واستكمل أن دعوى تدبير الموارد المالية محدد لها جلسة 20 مارس 2023 أمام الدائرة 15 قضاء إداري بحكمة مجلس الدولة.