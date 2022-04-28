باحث اقتصادي: الشركات الخاصة أصبح لديها رغبة في دخول الاستثمار

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب الأوكرانية الروسية ضغطت على القادة لاتخاذ مسار معين في مختلف دول العالم، مبينا أن الدولة المصرية منذ عام 2014 كان هدفها تقليل البطالة وتحقيق استقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أن معدلات النمو كانت 3.5% ولكن حاليا هناك مجهود أعلى مبذول من الدولة والتي انخرطت في عبء التنمية، والدولة تحملت العبء بالكامل وطورت البنية التحتية.

تردي قطاع الغزل والنسيج عام 2014

وأضاف «شادي» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «Extra News» ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن قطاع البترول والغزل والنسيج شهد ترديا عام 2014 وتحملت الدولة عبء تطويره في ظل خوف القطاع الخاص من الاستثمار، لافتا إلى أن شركات الحكومة والهيئات الاقتصادية والقوات المسلحة بدأت في تحقيق أرباح لذا أصبحت هناك فرصة للقطاع الخاص للدخول للمشاركة في السوق.

الدعوات الدائمة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

وأوضح الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الشركات الخاصة شهدت الأرباح العالية التي تحققها الحكومة والشركات المختلفة لذا أصبح لديها رغبة في دخول الاستثمار، مبينا أنه كانت هناك دعوات دائمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وتابع: « في أواخر 2020 الرئيس خد بنفسه قرار أن القطاع الخاص يحقق عوايد من خلال برنامج طروحات للشركات القومية وشركات القوات المسلحة وجت كورونا ضغطت على الاقتصاد المصري وقللت قيمة الشركات المصرية اللي كانت الدولة بتستعد لطرحها لذا تم التأجيل وظهر التضخم العالي، ولكن الرئيس أشار، أمس، إلى أن الانفتاح الاقتصادي سيبدأ بسبب الحرية الاقتصادية في مصر».