توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع يليه انخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، من الأحد 5 مارس وحتى الثلاثاء من ذات الشهر الجاري.

وأوضحت الأرصاد بشأن توقعاتها عن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وطالبت الأرصاد المواطنين خلال الفترة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس إذ يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس الأحد

ويشهد غدا الأحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد أنه اعتبارا من الاثنين المقبل، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدف نهارا بارد ليلا.

درجات الحرارة الأحد 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.