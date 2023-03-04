الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعدما سجلت ارتفاعا ملحوظا في الدرجات يستمر حتى غدا الأحد إذ تسجل العظمى غدا على القاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى

وذكرت الأرصاد أن موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى يبدأ بداية من الاثنين المقبل، إذ تسجل درجات الحرارة على القاهرة والجيزة والقليوبية 23 درجة، والثلاثاء 21 والأربعاء 22 لترتفع بشكل طفيف الخميس وتصل لـ 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

درجات الحرارة الثلاثاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

ووفق الأرصاد الجوية فمن المتوقع اليوم السبت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من أقصى غرب البلاد، إذ تسود اليوم أتربة عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجات الحرارة العظمى اليوم القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية، السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، شمال الصعيد 34 درجة مئوية، جنوب سيناء 31 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.