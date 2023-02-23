السيارة الكهربائية المصرية تنهي عشوائية التوكتوك.. هتمشيك 200 كيلو بـ10 جنيه

تهتم الدولة المصرية بتوطين الصناعات التكنولوجية التي تعمل بالطاقة النظيفة، ومن بينها مشروع السيارة الكهربائية المصرية المنتجة محليا، من خلال ربط البحث العلمي بالصناعة، وأعلنت شركة «إنوفيت مصر» تقديم سيارة كهربائية بالكامل رباعية الأبواب والإطارات للاستخدام في المدن لتكون بديلاً عن الـ«توك توك»، ويمكن شحنها من المنزل، ومن المتوقع طرحها بالأسواق خلال 6 أشهر.

معلومات عن السيارة الكهربائية المصرية

نستعرض أبرز المعلومات عن السيارة الكهربائية المصرية، كالتالي:

- تصنع السيارة خلال 6 أشهر بمكون محلي يصل إلى 90% من خلال مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفقًا لمجلس الوزراء.

- المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المصري، وتطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.

- طلب الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، منح حافز 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية مصرية الصنع، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة هذه المطلب.

سعر السيارة الكهربائية المصرية

- يترواح سعر السيارة الكهربائية المصرية بين 100 إلى 170 ألف جنيه.

- شحن السيارة يستغرق 3 ساعات فقط للشحنة الواحدة، بتكلفة 10 جنيهات فقط، ويمكن شحنها في المنزل بالتيار الكهربائي العادي.

- عمر بطارية السيارة الكهربائية 12 سنة، ويمكن شحنها 4 آلاف مرة، وتسير من 100 إلى 200 كيلو بالشحنة الواحدة.