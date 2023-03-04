«تعليم الإسكندرية»: نجاح مجموعات الدعم ونقل سناتر الدروس الخاصة للمدارس

حققت مدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية والخاصة بمحافظة الإسكندرية نجاحا غير مسبوق في تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي طبقاً للقرار رقم 28 لسنة 2023، والتزم الجميع لأول مرة بالقرار وجرى تفعيل المجموعات بالمدارس ولم تكن هناك اعتراضات مؤثرة، ما أدى إلى سير المنظومة بشكل متميز واقترب الإعلان عن الانتهاء من التنفيذ بشكل كامل قبل نهاية هذا العام الدراسي ودخول السناتر الخاصة للمنظومة بعد نقل جزء منها للمدارس وجزء آخر تم إغلاقه.

النجاح لم يأتِ صدفة

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن نجاح مجموعات الدعم المدرسي لم يأتِ صدفة ولكن بمزيد من الجهد والتنظيم، وعقد عدد من الإجتماعات مع مديري الإدارات والموجهين الماليين وأصحاب المدارس الخاصة وجرى شرح القرار للجميع حتى لا تحدث أي عوائق فى مرحلة التنفيذ وهذا ما جرى بالفعل وإغلاق عدد كبير من السناتر الخاصة وتشغيل المجموعات فى عدد كبير من المدارس مع انتظام الطلبة بشكل كبير بالمجموعات بالمدارس البديلة عن الدروس الخصوصية.

التزام أصحاب السناتر بالغلق الاختياري

والتزم معظم أصحاب السناتر بالغلق الاختياري والبعض جرى تشميعه وهو ما أكده بسيوني محمد، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، لـ«الوطن»، وجرى نقل آلاف الطلاب من المترددين على السناتر إلى داخل المدارس والعمل بالحد الأدنى لسعر الحصة نظراً لطبيعة مناطق العجمي.

مديرو الإدارات التعليمية: المجموعات نجحت

وأضافت همت أبو كيلة، مدير عام إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، أن مجموعات الدعم تنفذ داخل المدارس ورحبت الإدارة بكل من يريد التعاون للعمل لإنجاح هذة المجموعات من أجل مستقبل أولادنا، وأشار مصطفى حمادة مدير عام إدارة المنتزه التعليمية إلى أن معظم الطلبة انتظموا داخل مجموعات الدعم بشكل كبير بعد غلق السناتر الخاصة.

ولفت عادل حسين مدير عام إدارة غرب الإسكندرية، لـ«الوطن»، إلى أن القرار جاء لمصلحة العملية التعليمية بصفة عامة نظراً لأن القرار راعى كل الجوانب والمستفيدين من منظومة التعليم.

وأضافت علا سليمان مدير إدارة وسط، أن مجموعات الدعم تعمل بشكل جيد في وسط الإسكندرية والجميع التزم، وخاصة أن هناك فرصة متاحة لأصحاب السناتر من التواجد داخل مدارس التربية والتعليم والعمل طبقاً للقرار.

ووجه شريف فتحي مدير عام المنتزه ثان، بأن العمل في المجموعات يسير بشكل جيد والجميع أبدى تعاونه، ما كان له أثر في نجاح القرار وتفعيله.

أصحاب السناتر ملتزمون مع الدولة

والتزمت السناتر الخاصة لأول مرة بتنفيذ قرار الغلق، وأكد زكريا الجزار صاحب سنتر لـ«الوطن»: «نحن أبناء الدولة وسنكون معها دائما فمصلحة الدولة هي مصلحة الجميع ووزير التربية والتعليم راعى أصحاب السناتر فى تنفيذ القرار ونقلنا أعمالنا داخل المدارس وسنقوم بتجهيز المدارس تطوعاً منا لراحة الطلبة».

وأضاف عمرو عبدالله صاحب سنتر: «الوزارة وفرت كل سبل النجاح ومن يرفض تطبيق القرار فمن المؤكد أنه لا يعمل من أجل رسالة العلم»، وذكر أحمد طارق خير الله لـ«الوطن»: «جميعنا يجب وأن نلتزم لإنجاح مجموعات الدعم ويجب أن يعلم الجميع أن التعليم رسالة وليس تجارة».